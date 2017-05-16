Рада досрочно сняла депутатские полномочия с Артеменко
Верховная Рада Украины поддержала постановление № 6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.
Верховная Рада Украины поддержала постановление № 6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.
За такое решение проголосовали 244 народных депутатов, передает 112 Украина.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко показал копию канадского паспорта Андрея Артеменко. Сам депутат не отрицал, что у него есть канадский паспорт.
Недавно президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Андрея Артеменко. Со своей стороны нардеп обжаловал лишение украинского гражданства в Высшем административном суде.