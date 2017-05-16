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11:50 (мск), источник: Капитал

Рада досрочно сняла депутатские полномочия с Артеменко

Верховная Рада Украины поддержала постановление № 6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.

Источник: Капитал

За такое решение проголосовали 244 народных депутатов, передает 112 Украина.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко показал копию канадского паспорта Андрея Артеменко. Сам депутат не отрицал, что у него есть канадский паспорт.

Недавно президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Андрея Артеменко. Со своей стороны нардеп обжаловал лишение украинского гражданства в Высшем административном суде.

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