Пьянству — бой: возродить вытрезвители в Хабаровском крае предлагают депутаты Закдумы
На необходимости создания таких спецмедучреждений настаивают также и правоохранительные органы.
На необходимости создания таких спецмедучреждений настаивают также и правоохранительные органы.
Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.
Открыть вытрезвители на территории Хабаровского края предлагают депутаты Закдумы. По мнению народных избранников, проблема усмирения антисоциальных граждан стоит особенно остро, передает ИА AmurMedia.
Обсуждение возможности создания вытрезвителей в Хабаровском крае обсудили краевые депутаты с представителями МВД и Минздрава на заседании экспертного Совета при постоянном комитете Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности.
По словам председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранения Хабаровского края Ирины Штепы, в стране существует только семь регионов, в которых есть вытрезвители.
— У нас же, если горожанин находится в близком к бессознательному состоянии, его отвозят в психиатрическую больницу или наркодиспансер, где есть специальные койки для таких пациентов, чтобы привести их в норму. Однако, если гражданин находится в легком или среднем состоянии опьянения и дебоширит, его задержит полиция, составит соответствующий протокол и отпустит домой. И неизвестно, что он там может сотворить с собой, соседями и семьей, — уверена парламентарий, председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранения Хабаровского края Ирина Штепа.
Опасения сопартийца разделяет и депутат от «Единой России» Павел Симигин.
— Проблема усмирения чрезмерно пьяных граждан уже поднималась представителем МВД на одном из очередных думских заседаний. Действительно, очень много нареканий у населения по поводу нетрезвых дебоширов, которые нарушают правопорядок и даже совершают преступления. Однако вытрезвители уже давно закрыты, и их функция никому не передана, — сообщил Павел Симигин.
По мнению народного избранника, для решения проблемы необходимо взаимодействие разных представителей власти.
— По итогу заседания экспертного совета было объявлено о возобновлении деятельности рабочей группы, в которую войдут представители Минсоцзащиты, Минздрава, правоохранительных органов, а также исполнительной и законодательной власти. Кроме этого, с предложением о вытрезвителях мы планируем выйти и на федеральный уровень, — сообщил депутат.
В то же время Павел Симигин уточнил, что будут приняты все меры, чтобы не пострадали законопослушные граждане.
— Я ни в коем случае не поддерживаю пьянство, но и не сторонник палочного подхода. Главное, чтобы в итоге на место были поставлены именно антисоциальные люди, которые могут нанести вред другим, — заключил депутат.