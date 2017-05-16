Мэр Сысерти Карамышев лишился поста

Мэр Сысерти Александр Карамышев отказался от полномочий секретаря местного отделения «Единой России». 16 мая его заявление принял президиум регионального политсовета партии.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского отделения ЕР, до выборов нового секретаря исполнять его обязанности будет местный депутат Виталия Никитенко.

Отказ Карамышева от партийного поста, учитывая грядущие губернаторские выборы, стал логичным шагом. С мэром «уральской Рублевки» связано немало конфликтных историй, которые могут ударить в сентябре по имиджу партии и, в частности, по электоральным перспективам кандидата ЕР на пост главы региона, а также выдвиженцев от «медведей» в местную думу.

Например, недавно некоторые однопартийцы обвинили его в непрозрачности проведения праймериз в муниципалитете. В 2014 же году его и вовсе открыто обвиняли в коррупции.

Успел Карамышев оскандалиться и как чиновник. Последним его «достижением» стал бунт муниципальных депутатов, которые отправили в прокуратуру коллективный запрос с просьбой дать оценку действиям мэра — народные избранники заподозрили его в использовании хитрой схемы освоения бюджета при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Недовольство работой мэра высказывали и рядовые жители города. Так, в 2014 году в муниципалитете прошел ряд протестных акций, в ходе которых горожане требовали увеличить финансирование дорожных работ или отправить Карамышева в отставку.