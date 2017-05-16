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12:04 (мск), источник: РИА Новости

В комитете Госдумы считают, что Украина хочет разрыва связей между людьми

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введение Украиной санкций в отношении компании «Яндекс» и российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» говорит о стремлении разорвать отношения между простыми людьми двух народов, но это вряд ли получится, считает член комитета Госдумы по информационной политике, в прошлом телеведущий Евгений Ревенко.

Источник: РИА Новости

Украина запретила доступ в стране к соцсетям «Вконтакте», «Однокласники» и ресурсам Mail.ru, а также ввела санкции сроком на три года в отношении компании «Яндекс», говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое во вторник одобрил президент Петр Порошенко.

«В одном из последних заявлений Петр Порошенко сказал, что он разводится с Россией, и эти действия направлены именно на это, их можно рассматривать как действия, направленные на разрыв связей между простыми людьми, которые лежат в плоскости общения через социальные сети, такие как «Вконтакте», «Одноклассники», и посредством мощного поисковика «Яндекс», — заявил Ревенко журналистам.

По его мнению, подобные меры не смогут разорвать ни человеческие, ни информационные, ни духовные связи между двумя народами, как бы киевские власти не старались, и «вся эта шаткая конструкция по запретам и санкциям рухнет в скором будущем».

«О зеркальных мерах я бы не говорил, потому что мы наоборот стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом», — добавил депутат.

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