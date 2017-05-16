В комитете Госдумы считают, что Украина хочет разрыва связей между людьми

Украина запретила доступ в стране к соцсетям «Вконтакте», «Однокласники» и ресурсам Mail.ru, а также ввела санкции сроком на три года в отношении компании «Яндекс», говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое во вторник одобрил президент Петр Порошенко.

«В одном из последних заявлений Петр Порошенко сказал, что он разводится с Россией, и эти действия направлены именно на это, их можно рассматривать как действия, направленные на разрыв связей между простыми людьми, которые лежат в плоскости общения через социальные сети, такие как «Вконтакте», «Одноклассники», и посредством мощного поисковика «Яндекс», — заявил Ревенко журналистам.

По его мнению, подобные меры не смогут разорвать ни человеческие, ни информационные, ни духовные связи между двумя народами, как бы киевские власти не старались, и «вся эта шаткая конструкция по запретам и санкциям рухнет в скором будущем».

«О зеркальных мерах я бы не говорил, потому что мы наоборот стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом», — добавил депутат.