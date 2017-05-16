Глава Крыма потребовал наказывать чиновников за вранье в ответ на обращения граждан

«За вранье, если гражданину пишут вранье заведомо, не разбираясь, надо в том числе наказывать… За это будет наказание, будут публиковать смешные ответы, чтобы люди понимали, какие администрации и какие ведомства как работают с обращениями граждан, чтобы граждане тоже им давали оценку. Это все на самотек пущено не будет», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Глава Республики поручил максимально ужесточить контроль за обращениями граждан.

«Нас для этого и назначили, избрали, чтобы мы решали вопросы государственные и вопросы граждан. Максимально ужесточаем контроль. Контроль по каждому обращению тотальный. Запретить письменные отказы, только в устной форме человеку объяснить», — подчеркнул Аксенов.

По его мнению, вранье, которое допускают чиновники на местах при встречах с гражданами, формирует негативный образ в отношении местной и республиканской власти.