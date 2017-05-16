Жанна Васильева возглавила отдел мэрии Воронежа по профилактике коррупции

Жанна Васильева возглавила отдел по профилактике коррупции и иных правонарушений администрации Воронежа. Руководителя отдела представили на планерке в мэрии, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 16 мая. Ранее чиновник занимала пост главного госинспектора труда по региону.

Гордума одобрила создание нового структурного подразделения 22 марта. Отдел подчиняется главе города.

Жанна Васильева родилась 10 августа 1961 года. Окончила юрфак ВГУ. С июня 1986 года по май 1990-го работала в ЗАГСе Железнодорожного района Воронежа. В 1992—1994 годах была юрисконсультом воронежского городского Совета народных депутатов, затем — главным специалистом администрации Воронежа и области. Последние 22 года Жанна Васильева трудилась в качестве главного инспектора труда по региону.