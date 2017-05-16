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14:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Коммунисты РК в среду поставят в парламенте вопрос о ситуации с ЕНПФ

Казахстанские коммунисты ждут ответа, почему пенсионные деньги казахстанцев инвестируют за рубеж, а также, почему пенсионные фонды вновь передаются в частные руки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Депутаты мажилиса намерены поднять в парламенте вопрос по ситуации с Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), сообщил мажилисмен, руководитель депутатской фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев.

«Мы пенсионными вопросами занимаемся, у нас готовятся на завтра два депутатских запроса. Первый запрос ставит вопрос: почему государство опять в частные руки отдает пенсионные накопительные фонды?», — сказал Косарев журналистам во вторник.

Также депутаты намерены поставить вопрос о том, почему пенсионные деньги казахстанцев отдали в другую страну.

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«У нас что, нет мест, где можно деньги использовать? У нас же все иностранные инвестиции используются, почему в Азербайджан отдали? Вот эти завтра два будут вопроса, подробности завтра», — добавил он.

Как ранее заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, средства, вложенные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана в Международный банк Азербайджана (МБА), составляют 71,6 миллиарда тенге.

Как стало известно, убыток МБА по итогам прошлого года превысил миллиард долларов, банк не может выполнять свои обязательства по выплатам.

Член коллегии адвокатов Азербайджана Акрам Гасанов заявил Sputnik Азербайджан, что пенсионные накопления казахстанцев, вложенные миллиардами в обанкротившийся азербайджанский Межбанк, будут возвращены.

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