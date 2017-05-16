Коммунисты РК в среду поставят в парламенте вопрос о ситуации с ЕНПФ

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Депутаты мажилиса намерены поднять в парламенте вопрос по ситуации с Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), сообщил мажилисмен, руководитель депутатской фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев.

«Мы пенсионными вопросами занимаемся, у нас готовятся на завтра два депутатских запроса. Первый запрос ставит вопрос: почему государство опять в частные руки отдает пенсионные накопительные фонды?», — сказал Косарев журналистам во вторник.

Также депутаты намерены поставить вопрос о том, почему пенсионные деньги казахстанцев отдали в другую страну.