Аксенов удивился зарплатам начальников убыточных крымских госпредприятий

Как рассказала на заседании крымского правительства министр финансов Крыма Ирина Кивико, большое число ГУПов республики из 60 проанализированных показывают снижение доходности по первому кварталу года. При этом расходы ГУПов растут на 130%. Всего лишь 51% от запланированного количества государственных унитарных предприятий получили прибыль.

По данным Минфина республики, ожидаются большие убытки по санаторно-курортным комплексам, принадлежащим Госсовету Крыма, министерствам и ведомствам республики — она составляет десятки миллионов рублей по каждому объекту. Возмущение главы Крыма вызвала информация финансового ведомства том, что в убыточных предприятиях руководители получают большие зарплаты — до 300 тысяч рублей.