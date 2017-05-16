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12:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский представил главам новых коллег

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на областном аппаратном совещании представил главам муниципальных образований их новых коллег, которые не так давно стали во главу территорий.

Источник: Uralpress.ru

Как уже сообщало агентство, 4 мая 2017 года главой Каслинского муниципального района избран 51-летний Игоря Колышева, до этого момента возглавлявший промышленный кооператив «Кооператор». Новый глава пришел на смену Александру Грачеву, который досрочно ушел в отставкув феврале 2017 года (он проработал на посту главы с сентября 2014 года). В апреле 2017 года добровольно покинул пост главы и глава Каслинского городского поселения Юрий Скулыбердин.

Новый глава и в закрытом территориальном образовании (ЗАТО) Снежинск. Ранее во всех закрытых городах области действовала двуглавая власть. Спикер был главой города, администрацию возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер. После корректировки Уставов в ЗАТО перешли к одноглавой системе управления. Главой Снежинска в марте 2017 года был избран Игорь Сапрыкин.

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