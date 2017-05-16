Борис Дубровский представил главам новых коллег

Как уже сообщало агентство, 4 мая 2017 года главой Каслинского муниципального района избран 51-летний Игоря Колышева, до этого момента возглавлявший промышленный кооператив «Кооператор». Новый глава пришел на смену Александру Грачеву, который досрочно ушел в отставкув феврале 2017 года (он проработал на посту главы с сентября 2014 года). В апреле 2017 года добровольно покинул пост главы и глава Каслинского городского поселения Юрий Скулыбердин.

Новый глава и в закрытом территориальном образовании (ЗАТО) Снежинск. Ранее во всех закрытых городах области действовала двуглавая власть. Спикер был главой города, администрацию возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер. После корректировки Уставов в ЗАТО перешли к одноглавой системе управления. Главой Снежинска в марте 2017 года был избран Игорь Сапрыкин.