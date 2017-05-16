16 депутатов Сената не потеряют свой мандат

Как поясняется в письме, полномочия депутатов, избранных в октябре 2014 года, продолжатся. В частности, это Акимов Рашит Каиржанович (от Акмолинской области), Тагимов Марат Мурзагалиевич (от Актюбинской области), Мусаханов Ансар Турсунканович (от Алматинской области), Енсегенов Сарсенбай Курманулы (от Атырауской области), Плотников Сергей Викторович (от Восточно-Казахстанской области), Жолдасбаев Муратбай Сматаевич (от Жамбылской области), Мукаев Ербулат Рахметович (от Западно-Казахстанской области), Ершов Сергей Михайлович (от Карагандинской области), Бектурганов Серик Чингисович (от Кызылординской области), Еламанов Бекмырза Кайыпулы (от Костанайской области), Бортник Михаил Михайлович (от Мангыстауской области), Кубенов Манап Шарапиденович (от Павлодарской области), Перепечина Ольга Валентиновна (от Северо-Казахстанской области), Бектаев Али Абдикаримович (от Южно-Казахстанской области), Мукашев Тулейбек Тулеуович (от города Алматы), Джаксыбеков Серик Рыскельдинович (от города Астана).

Напомним, ранее ЦИК РК предоставила в ответ на запрос МИА «Казинформ» список депутатов Сената Парламента РК, срок полномочий которых заканчивается в 2017 году. Ранее МИА «Казинформ» представило обзор по кандидатам в депутаты. Выдвижение кандидатов началось 29 апреля и закончится 28 мая. Выборы состоятся 28 июня. По данным ЦИК, на 15 мая выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением — 76, остальные — районными, городскими и областными маслихатами.