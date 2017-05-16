16 депутатов Сената не потеряют свой мандат
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Центральная избирательная комиссия Казахстана в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщила имена тех депутатов Сената Парламента, полномочия которых продолжатся.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Центральная избирательная комиссия Казахстана в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщила имена тех депутатов Сената Парламента, полномочия которых продолжатся.
Как поясняется в письме, полномочия депутатов, избранных в октябре 2014 года, продолжатся. В частности, это Акимов Рашит Каиржанович (от Акмолинской области), Тагимов Марат Мурзагалиевич (от Актюбинской области), Мусаханов Ансар Турсунканович (от Алматинской области), Енсегенов Сарсенбай Курманулы (от Атырауской области), Плотников Сергей Викторович (от
Напомним, ранее ЦИК РК предоставила в ответ на запрос МИА «Казинформ» список депутатов Сената Парламента РК, срок полномочий которых заканчивается в 2017 году. Ранее МИА «Казинформ» представило обзор по кандидатам в депутаты. Выдвижение кандидатов началось 29 апреля и закончится 28 мая. Выборы состоятся 28 июня. По данным ЦИК, на 15 мая выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением — 76, остальные — районными, городскими и областными маслихатами.