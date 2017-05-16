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14:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Экс-глава Вихоревки обжаловал в суде решение губернатора о своём увольнении

Досрочные выборы главы Вихоревки пройдут 10 сентября.

Экс-глава Вихоревки Братского района Геннадий Пуляев 16 мая 2017 года подал в Иркутский областной суд иск, чтобы оспорить распоряжение губернатора Сергея Левченко об отстранении от должности с 10 мая. Это первый случай в истории Иркутской области, когда губернатор снял главу местной администрации.

Напомним, город «прославился» на всю Россию после того, как нынешней зимой в очередной раз было отключено отопление, ситуация потребовала вмешательства даже главного государственного жилищного инспектора страны Андрея Чибиса. Всего за отопительный сезон случилось не менее 150 случаев аварийной остановки оборудования. Последний раз котельная перестала работать на полную мощь 1 мая. Как говорится в распоряжении главы региона, Геннадий Пуляев совершил действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, что установлено решением Братского районного суда 29 декабря 2016 года. Уже в марте Иркутский областной суд оставил это решение без изменения. Это дало право губернатору, в соответствие с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отрешить главу города от должности.

Досрочные выборы главы Вихоревки пройдут 10 сентября, сообщает избирательная комиссия Иркутской области.

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