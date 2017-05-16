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13:03 (мск), источник: NewsKo

Конкурс по выбору главы Лысьвы перенесён на 26 мая

Как стало известно «Новому компаньону», второй этап конкурса по выбору главы Лысьвы, на котором члены комиссии должны были заслушать доклады кандидатов, перенесён с 18 мая на 26 мая по письменной просьбе председателя конкурсной комиссии, руководителя администрации губернатора Пермского края Рустема Юсупова.

Напомним, на сегодняшний день на должность главы Лысьвы претендуют шесть человек: депутат гордумы, член совета реготделения «Справедливой России», директор ЧОП «Катана» Андрей Кобелев, действующий глава города Виталий Шувалов, экс-глава Лысьвенского района Александр Гончаров, лидера движения «Родина Лысьва», предприниматель Всеволод Пузанов, вице-спикер Лысьвенской думы Александр Смирнов (ЛДПР) и управделами администрации города Сергей Дружинин.

Все кандидаты уже прошли первый отборочный этап. 26 мая они представят свои доклады о дальнейшем развитии города.

По итогам конкурсная комиссия отберёт двух из них. И, как пояснили в Лысьвенской городской думе, уже 1 июня местные депутаты Лысьвенской гордумы утвердят главу города.

Отметим, предыдущий глава Лысьвенского района Александр Гончаров проработал в этой должности с 2007 по 2012 годы. Он выступил одним из инициаторов создания Лысьвенского городского округа путём объединения всех поселений района.

В мае 2012 года первые выборы главы округа выиграл директор Лысьвенского хлебозавода Виталий Шувалов, за которого проголосовали 62,7% избирателей. Выдвинутый «Единой Россией» Александр Гончаров получил 16,1% голосов.

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