Конкурс по выбору главы Лысьвы перенесён на 26 мая

Напомним, на сегодняшний день на должность главы Лысьвы претендуют шесть человек: депутат гордумы, член совета реготделения «Справедливой России», директор ЧОП «Катана» Андрей Кобелев, действующий глава города Виталий Шувалов, экс-глава Лысьвенского района Александр Гончаров, лидера движения «Родина Лысьва», предприниматель Всеволод Пузанов, вице-спикер Лысьвенской думы Александр Смирнов (ЛДПР) и управделами администрации города Сергей Дружинин.

Все кандидаты уже прошли первый отборочный этап. 26 мая они представят свои доклады о дальнейшем развитии города.

По итогам конкурсная комиссия отберёт двух из них. И, как пояснили в Лысьвенской городской думе, уже 1 июня местные депутаты Лысьвенской гордумы утвердят главу города.

Отметим, предыдущий глава Лысьвенского района Александр Гончаров проработал в этой должности с 2007 по 2012 годы. Он выступил одним из инициаторов создания Лысьвенского городского округа путём объединения всех поселений района.

В мае 2012 года первые выборы главы округа выиграл директор Лысьвенского хлебозавода Виталий Шувалов, за которого проголосовали 62,7% избирателей. Выдвинутый «Единой Россией» Александр Гончаров получил 16,1% голосов.