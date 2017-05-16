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12:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Открыто производство о взыскании с «Газпрома» $6,4 млрд

Представитель интересов АМКУ в суде Михаил Новицкий сообщил, что у «Газпрома» не так много имущества на территории Украины, чтобы перекрыть сумму штрафа, ведомство «рассматривает возможность взыскания средств другим путем».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Государственная исполнительная служба Украины открыла производство о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа, сообщил представитель интересов Антимонопольного комитета Украины в суде Михаил Новицкий.

«Поступили в адрес Антимонопольного комитета уже постановления об открытии производства (исполнительного — Ред.) и об аресте имущества», — сказал Новицкий журналистам во вторник.

Он добавил, что так как у компании не так много имущества на территории Украины, чтобы перекрыть сумму штрафа, антимонопольный комитет «рассматривает возможность взыскания средств другим путем».

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Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины обратился в исполнительную службу Министерства юстиции с просьбой о наложении ареста на имущество и средства российского «Газпрома».

Напомним, Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу «Газпрома», требовавшего отменить решение Хозяйственного суда Киева о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. «Газпром» подал кассационную жалобу на решение киевского суда, но она пока не была рассмотрена.

АМКУ в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009−2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). «Газпром» тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу» на западной границе РФ.

Однако попытки «Газпрома» добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, «Газпром» обжаловал это решение. В «Газпроме» опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти это отрицают.

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