Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Треть россиян не доверяет врачам
"Подвел академию, мне стыдно": заподозренный в терроризме курсант
Часть россиян предложили лишить пенсии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ
А вас я попрошу остаться: 7 кандидатов на выход из сборной РФ
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Треть россиян не доверяет врачам
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
12:45 (мск), источник: УНИАН

Назначен новый глава Одесской таможни

Руководителем Одесской таможни ГФС назначен Александр Власов.

Источник: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области, приказом ГФС Украины с 15 мая на должность начальника Одесской таможни как победитель конкурса назначен Александр Власов.

Ранее Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Минфине.

Отмечается, что Власов имеет большой опыт работы в государственных органах.

Читайте также
После задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар, компьютеры залили водой — Марушевская

В частности, работал в Николаевской таможне (1993 — 1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

С января 2015 года — командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года начальником Одесской таможни была назначена Юлия Марушевская, входившая в команду экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. В 2015 году Саакашвили, неоднократно заявлял, что Одесская таможня управляется в «ручном режиме» — с «самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра», а грузы «в ручном режиме распределяются по другим таможням», лишая одесских таможенников заработка. Тем не менее, после назначения на должность Марушевской ситуация со сбором таможенных платежей на Одесской таможне не улучшилась.

В начале июня 2016 года экс-глава Фискальной службы Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни к осени. Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо осуществляет контроль грузов.

В свою очередь Марушевская обвинила руководство Государственной фискальной службы в препятствовании реформированию таможни, а также заявила о давлении на сотрудников ведомства. Приказом Государственной фискальной службы Украины Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.

В начале апреля Государственная фискальная служба определила победителей конкурса на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВСУ уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге - волонтер
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь