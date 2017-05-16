Назначен новый глава Одесской таможни
Руководителем Одесской таможни ГФС назначен Александр Власов.
Руководителем Одесской таможни ГФС назначен Александр Власов.
Как сообщили УНИАН в
Ранее Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Минфине.
Отмечается, что Власов имеет большой опыт работы в государственных органах.
В частности, работал в Николаевской таможне (1993 — 1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.
С января 2015 года — командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом».
Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года начальником Одесской таможни была назначена Юлия Марушевская, входившая в команду
В начале июня 2016 года
В свою очередь Марушевская обвинила руководство Государственной фискальной службы в препятствовании реформированию таможни, а также заявила о давлении на сотрудников ведомства. Приказом Государственной фискальной службы Украины Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.
В начале апреля Государственная фискальная служба определила победителей конкурса на должности начальников Одесской,