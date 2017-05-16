Косарев о паводках: Государство бездействует

«Бездействуют и правительство, и министерство сельского хозяйства, и водный комитет, и комитет по чрезвычайным ситуациям. Они хватаются только тогда, когда вода уже за шиворот закапала. А до этого они спокойненько сидят и ждут. И говорят, что все будет нормально», — заявил Владислав Косарев в ходе круглого стола в Мажилисе.

Как мнению депутата, у Казахстана есть в наличии все действующие органы и службы для борьбы с паводками, однако это пока не помогает.

Он отметил, что в последнее время люди ждут весну со страхом.

«За последние годы в стране сложилась ситуация — как только подходит весна, мы ждем ее не с радостью, как природное явление, а с содроганием. Потому что весна у нас всегда приводит к разрушениям, половодьям, гибели животных и так далее», — посетовал депутат. Главной проблемой, по мнению Владислава Косарева, остается неэффективное управление водными ресурсами.