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12:43 (мск), источник: Tengrinews

Косарев о паводках: Государство бездействует

Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев заявил о недостаточных усилиях государства в вопросах предотвращения паводков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как мнению депутата, у Казахстана есть в наличии все действующие органы и службы для борьбы с паводками, однако это пока не помогает.

«Бездействуют и правительство, и министерство сельского хозяйства, и водный комитет, и комитет по чрезвычайным ситуациям. Они хватаются только тогда, когда вода уже за шиворот закапала. А до этого они спокойненько сидят и ждут. И говорят, что все будет нормально», — заявил Владислав Косарев в ходе круглого стола в Мажилисе.

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Он отметил, что в последнее время люди ждут весну со страхом.

«За последние годы в стране сложилась ситуация — как только подходит весна, мы ждем ее не с радостью, как природное явление, а с содроганием. Потому что весна у нас всегда приводит к разрушениям, половодьям, гибели животных и так далее», — посетовал депутат. Главной проблемой, по мнению Владислава Косарева, остается неэффективное управление водными ресурсами.

«Негативные воздействия на людей очень большие. Почему такие бедствия возможны? Мы считаем, что сегодня настало время для того, что бы государственные органы предприняли шаги защиты населения, объектов производства от водной стихии. У нас есть для этого и органы водного хозяйства, и исполнительные органы. Мы считаем, что половина всех бед происходит из-за бесхозяйственности, безответственности и по другим причинам», — рассказал депутат.

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