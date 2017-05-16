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12:49 (мск), источник: Интерфакс

В Минкомсвязи назвали бессмысленной блокировку российских соцсетей на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Блокировка на Украине популярных российских соцсетей и поисковиков — бессмысленное решение, которое приведет к дискредитации власти и правовому нигилизму, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Источник: Reuters

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность», — сказал Волин журналистам во вторник.

Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей — стрелять себе в ногу.
Алексей Волин
Замминистра связи и массовых коммуникаций

По его словам, «это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения, и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки».

«Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти», — сказал Волин.

Он отметил, что ответных мер не стоит принимать, чтобы «не уподобляться».

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