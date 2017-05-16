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15:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор Иркутской области 18 мая выступит с инвестиционным посланием

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступит с инвестиционным посланием 18 мая 2017 года на открытии бизнес форума «Точки роста. Матрицы развития».

Как 16 мая сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие начнется в 11:00 в главном зале выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» в Иркутске.

Бизнес форум пройдет с 18 по 20 мая, где будут проведены несколько круглых столов и презентаций. Например, в день открытия состояться круглые столы «Внешнеэкономическая деятельность», «Молодежное предпринимательство», «Инвестиции — это не только деньги». С полным перечнем мероприятий можно ознакомится на сайте форума.

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