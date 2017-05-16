В Башкирию приедет Глава Крыма Сергей Аксенов
С 18 по 20 мая в Башкирии пройдут Дни Республики Крым.
С 18 по 20 мая в Башкирии пройдут Дни Республики Крым.
Для гостей мероприятия будет как деловая, так и культурная программа. Возглавлять делегацию будет Глава Крыма Сергей Аксенов. Этот визит не случаен: с того момента, когда Крым вошел в состав России, Башкирия взяла шефство над Белогорским районом полуострова. Решаются различные вопросы, в том числе в области агропромышленного комплекса.
Уже 19 мая утром Аксенов встретится в Рустэмом Хамитовым, а после Глава Башкирии встретится с делегацией из Крыма в расширенном составе. После этого встречи проведут представители
Напомним, что республика за несколько последних лет оказала Крыму финансовую поддержку в размере более чем 255 млн рублей.