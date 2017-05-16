Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Порошенко объяснил фото его сына в футболке с надписью Russia
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ
А вас я попрошу остаться: 7 кандидатов на выход из сборной РФ
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
5 полезных эффектов сквернословия
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
13:08 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданка Беларуси попала под украинские санкции

У Дарьи Демченко в Украине будут заблокированы активы, она также не сможет посещать страну.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Гражданка Беларуси Дарья Демченко попала в список физических лиц под украинскими «антироссийскими» санкциями, который был утвержден президентом Петром Порошенко во вторник.

Читайте также
Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

Порошенко во вторник утвердил санкции против более чем тысячи физических лиц и многих российских компаний — в том числе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компании «Яндекс» и МИА «Россия сегодня».

В списке физических лиц, попавших под украинские санкции, есть и одна гражданка Беларуси. Ею оказалась Дарья Сергеевна Демченко — сооснователь «Российского национального коммерческого банка». Известно также, что Демченко проживает в Витебске.

Санкции против белоруски предусматривают блокировку активов, запрет на участии в приватизации или аренды госимущества и на посещение Украины.

Под санкции Украины попали свыше тысячи человек — журналисты, судьи, депутаты и иные физлица. Также официально введен запрет в стране на ряд российских СМИ, а также полеты компании «ЮТэйр».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Соцсети о деревянном белорусском велосипеде: весной можно спускать сок
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь