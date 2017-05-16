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13:41 (мск), источник: Tengrinews

МОН обратится в КНБ по факту продажи тестовых заданий ЕНТ

В социальных сетях начали продавать программу, которая якобы помогает набрать хорошие баллы на ЕНТ.

Источник: Tengrinews

Об этом в Facebook написал алматинец Дидар Марданов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Знает ли Министерство образования и науки о том, что в социальных сетях распространяется некое приложение, которое помогает обмануть национальную систему тестирования и якобы набрать хорошие баллы? Попахивает мошенничеством. Рекомендую изучить информацию и принять меры», — написал Дидар Марданов и приложил скриншоты.

Деньги за покупку программы берут через QIWI-кошелек. Разработчики создали чат, в котором объясняют абитуриентам, как получить доступ к приложению. В Министерстве образования и науки РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили, что не знают, каким образом база заданий могла попасть в чужие руки.

«Министерство не располагает информацией о базе тестовых заданий и о том, каким образом она попала к разработчикам приложения, так как министерство и Национальный центр тестирования не занимаются продажей тестовых заданий для подготовки к новому формату ЕНТ в социальных сетях», — говорится в ответе МОН РК.

В МОН РК пояснили, что в соответствии с законодательством сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним, используемых при проведении ЕНТ, КТА, проводимых за счет бюджетных средств, относятся к государственным секретам.

«В соответствии с законом РК “О защите государственных секретов” по данному факту Национальным центром тестирования будет направлено письмо в КНБ РК. При этом о наличии совершения правонарушения либо факта мошенничества можно будет сделать выводы после проведения соответствующего служебного расследования», — отметили в МОН РК.

МОН РК порекомендовало всем абитуриентам для подготовки к ЕНТ использовать материалы только из официальных источников на сайте министерства и Национального центра тестирования и его филиалов. В Национальном центре тестирования и его филиалах проводится пробное тестирование бумажного формата. Адреса можно узнать здесь. Также на сайте центра можно проходить онлайн-тестирование. Кроме этого, еженедельно в газете «Егемен Казахстан» публикуются образцы тестовых заданий в виде книжки внутри газеты.

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