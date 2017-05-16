Минюст Украины решил арестовать имущество «Газпрома»

Представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий сообщил, что постановления об открытии производства уже поступили. Кроме того, речь идет об аресте имущества. «Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом», — добавил он.

Ранее 16 мая Высший хозяйственный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы на решение судов предыдущих инстанций, обязывающее выплатить штраф и пеню, наложенные АМКУ. Новицкий пояснил, что это решение может быть оспорено в Верховном суде в трехмесячный срок.

АМКУ обратился в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции с требованием наложить арест на имущество и средства «Газпрома» на Украине в конце апреля. Истец настаивал на взыскании штрафа в размере 3,2 миллиарда долларов и пени за просрочку уплаты на такую же сумму. Комитет ссылался на то, что российская сторона не хочет исполнять требование регулятора в добровольном порядке.

Штраф был наложен в 2015 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. В АМКУ сочли, что монопольное положение российского холдинга привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины». В российской компании заявили, что «Газпром» не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу Украины» на западной границе России.