Зуга примет участие в выборах мэра Омска

Политик предложил общественным организациям и омичам предлагать тех, кого они видят кандидатами в градоначальники.

Любопытно, что о своих амбициях на кресло мэра Зуга предпочел умолчать, пошутив, что журналисты разойдутся с пресс-конференции, если услышат ответ. Хотя дал понять, что примет участие в кампании через свою структуру.

«Всероссийский совет местного самоуправления предложит свою кандидатуру. Мы всего лишь предлагаем дать возможность общественности участвовать в выборах мэра Омска. Будет ли моя кандидатура, я скажу позже», — заявил Игорь Зуга.

Политик отметил, что в опросе будет участвовать сам и также предложит свою кандидатуру на пост градоначальника.