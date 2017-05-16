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13:35 (мск), источник: СуперОмск

Зуга примет участие в выборах мэра Омска

Во вторник, 16 мая, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Зуга на пресс-конференции озвучил свои предложения по повышению интереса общественности к выборам мэра Омска.

Политик предложил общественным организациям и омичам предлагать тех, кого они видят кандидатами в градоначальники.

Любопытно, что о своих амбициях на кресло мэра Зуга предпочел умолчать, пошутив, что журналисты разойдутся с пресс-конференции, если услышат ответ. Хотя дал понять, что примет участие в кампании через свою структуру.

«Всероссийский совет местного самоуправления предложит свою кандидатуру. Мы всего лишь предлагаем дать возможность общественности участвовать в выборах мэра Омска. Будет ли моя кандидатура, я скажу позже», — заявил Игорь Зуга.

Политик отметил, что в опросе будет участвовать сам и также предложит свою кандидатуру на пост градоначальника.

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