Зуга примет участие в выборах мэра Омска
Во вторник, 16 мая, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Зуга на
Во вторник, 16 мая, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Зуга на
Политик предложил общественным организациям и омичам предлагать тех, кого они видят кандидатами в градоначальники.
Любопытно, что о своих амбициях на кресло мэра Зуга предпочел умолчать, пошутив, что журналисты разойдутся с
«Всероссийский совет местного самоуправления предложит свою кандидатуру. Мы всего лишь предлагаем дать возможность общественности участвовать в выборах мэра Омска. Будет ли моя кандидатура, я скажу позже», — заявил Игорь Зуга.
Политик отметил, что в опросе будет участвовать сам и также предложит свою кандидатуру на пост градоначальника.