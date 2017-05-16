В Башкирии чиновник уволился из-за сокрытия доходов

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона, районное надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По ее результатам было установлено, что и.о. главы сельсовета при поступлении на муниципальную службу не представил сведения о доходах. Кроме того, в декларации за 2015 год он не указал сведения о своих счетах в двух банках.

В соответствии с законодательством, указанные обстоятельства являются основанием для увольнения с должности в связи с утратой доверия. Прокурор района внес представление с требованием расторгнуть трудовой договор с должностным лицом. В день рассмотрения акта прокурорского реагирования сельской администрацией и.о. главы муниципалитета подал в отставку.