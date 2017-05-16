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13:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии чиновник уволился из-за сокрытия доходов

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Гафурийском районе и.о. главы Саитбабинского сельсовета уволился с работы из-за того, что того его уличили в сокрытии информации о доходах.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона, районное надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По ее результатам было установлено, что и.о. главы сельсовета при поступлении на муниципальную службу не представил сведения о доходах. Кроме того, в декларации за 2015 год он не указал сведения о своих счетах в двух банках.

В соответствии с законодательством, указанные обстоятельства являются основанием для увольнения с должности в связи с утратой доверия. Прокурор района внес представление с требованием расторгнуть трудовой договор с должностным лицом. В день рассмотрения акта прокурорского реагирования сельской администрацией и.о. главы муниципалитета подал в отставку.

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