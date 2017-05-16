В Башкирии чиновник уволился из-за сокрытия доходов
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Гафурийском районе и.о. главы Саитбабинского сельсовета уволился с работы
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Гафурийском районе и.о. главы Саитбабинского сельсовета уволился с работы
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В соответствии с законодательством, указанные обстоятельства являются основанием для увольнения с должности в связи с утратой доверия. Прокурор района внес представление с требованием расторгнуть трудовой договор с должностным лицом. В день рассмотрения акта прокурорского реагирования сельской администрацией и.о. главы муниципалитета подал в отставку.