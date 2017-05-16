Глава Асбеста написал заявление об уходе

Председатель думы Асбеста, глава города Андрей Холзаков покидает свой пост. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», об этом 16 мая на своей странице в соцсетях сообщила депутат гордумы Наталья Крылова. По ее данным, глава Асбеста подал в отставку по собственному желанию — теперь ее должна принять дума, заседание которой назначено на 25 мая.

По версии депутата, отставка связана с протестной активностью в городе — ее вызвали планы «Национальной сурьмяной компании» возвести сурьмяной завод рядом с Асбестом. Ранее предприятие планировалось построить в Дегтярске, однако там также прошли массовые протесты, и инвесторы изменили свои планы.