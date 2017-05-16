Определили 3 основных направления развития области на 2017 год

Сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с представителями СМИ и сообщил о приоритетных направлениях, на которые будут потрачены более 5,7 млрд рублей бюджета.

«Основные силы будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса, социальной сферы и транспорта. В рамках транспортного направления разработана программа “Безопасные и качественные дороги”, на которую, помимо нашего финансирования, более 1 млрд рублей выделили из федерального бюджета,» — рассказал губернатор Новосибирской области.

Также часть средств пойдёт на постройку и ремонт школ, более мелкие проекты и программу обустройства городской среды и дворовых территорий. На последнюю уже запланировано потратить 426 миллионов рублей.