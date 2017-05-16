Евгений Мельников назначен начальником управления информационных технологий администрации Перми
Распоряжение о назначении Евгения Мельникова начальником управления информационных технологий подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Распоряжение о назначении Евгения Мельникова начальником управления информационных технологий подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.
К своим обязанностям Евгений Мельников приступил сегодня, 16 мая, сообщает администрация Перми.
Евгений Мельников родом из Екатеринбурга. Раньше работал инженером в отделе