Порошенко заявил о «первом контакте» с командой Макрона
Как сообщил Святослав Цеголко, состоялся контакт между командой главы государства Петра Порошенко и командой нового президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщил Святослав Цеголко, состоялся контакт между командой главы государства Петра Порошенко и командой нового президента Франции Эммануэля Макрона.
КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко, находясь с рбочим визитом на Мальте, сообщил о первом состоявшемся контакте его команды с командой нового президента Франции, сообщил
«Первый контакт между моей командой и командой президента Франции Макрона уже состоялся», — приводит слова Порошенко его
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая сменив на посту Франсуа Олланда.