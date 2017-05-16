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14:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко заявил о «первом контакте» с командой Макрона

Как сообщил Святослав Цеголко, состоялся контакт между командой главы государства Петра Порошенко и командой нового президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко, находясь с рбочим визитом на Мальте, сообщил о первом состоявшемся контакте его команды с командой нового президента Франции, сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Twitter во вторник.

«Первый контакт между моей командой и командой президента Франции Макрона уже состоялся», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая сменив на посту Франсуа Олланда.

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