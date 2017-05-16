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14:34 (мск), источник: Капитал

В Генштабе анонсировали призыв офицеров запаса на военную службу

В ближайшее время в Украине начнется призыв офицеров запаса, которые получили воинские звания, закончив соответствующие военные кафедры.

Источник: Капитал

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Масловский, передает корреспондент УНН.

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«Уже есть решение, и в ближайшее время начнется призыв офицеров запаса. Это те офицеры, которые получили офицерские звания, закончив соответствующие кафедры военной подготовки, они находятся в запасе. И сейчас как раз особый военный период, когда они нам нужны», — сказал С. Масловський.

Он уточнил, что эти военные будут проходить соответствующую военную службу офицеров запаса по призыву. Кроме того С. Маловський отметил, что участвовать в военных действиях в зоне АТО будут только по собственному желанию.

При этом он не уточнил количество офицеров, которых планируется призвать.

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