В Генштабе анонсировали призыв офицеров запаса на военную службу

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Масловский, передает корреспондент УНН.

«Уже есть решение, и в ближайшее время начнется призыв офицеров запаса. Это те офицеры, которые получили офицерские звания, закончив соответствующие кафедры военной подготовки, они находятся в запасе. И сейчас как раз особый военный период, когда они нам нужны», — сказал С. Масловський.

Он уточнил, что эти военные будут проходить соответствующую военную службу офицеров запаса по призыву. Кроме того С. Маловський отметил, что участвовать в военных действиях в зоне АТО будут только по собственному желанию.

При этом он не уточнил количество офицеров, которых планируется призвать.