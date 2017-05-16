Депутатам Челябинской городской думы представили проект единого парковочного пространства

По данным представителя инвестора (сейчас фирма проходит процедуру регистрации и выступает под рабочим названием «Администратор Челябинского парковочного пространства» — «ФедералПресс») инвестиции составят 350 миллионов рублей.

Согласно представленному проекту, центральная часть города, а это территория, расположенная в следующих условных границах: от начала ЧТЗ до улицы Лесопарковой, и от улицы Труда до улицы Курчатова, станет зоной единого парковочного пространства.

На практике это будет выглядеть так: если ты находишь здесь место для автомобиля, будь добр, заплати деньги.

Стоимость одного часа стоянки составит 30 рублей.

Как пояснили в челябинской городской думе, существует действующее положение под номером 46/2 «Порядок использования парковок на платной основе».

Сегодня на совещании депутаты обсуждали те изменения которые необходимо внести в положение, чтобы привлечь инвесторов к организации парковок. Планируется, что уже в июне дума утвердит изменения и начнется поиск инвесторов на конкурсной основе с использованием концессионного соглашения.

По мнению Антона Хромова, председателя комиссии по градостроительству и землепользованию, проект платного парковочного пространства оставил больше вопросов: «Есть такой положительный опыт в Москве, Казани. Все крупные города двигаются по этому пути, но как это будет реализовано в Челябинске? Как быть с муниципальными учреждениями, теми же больницами, или многофункциональным центром, которые расположены в центре города? Все это требует обсуждения, в том числе и с экспертами, и с общественностью. Должны пройти публичные слушания, чтобы выработать единое мнение. В любом случае нам следует готовиться к волне негатива».