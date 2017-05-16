Александр Телепнев покинул администрацию губернатора
Как стало известно «Ъ», на днях покинул должность в администрации губернатора советник главы Александр Телепнев.
Как стало известно «Ъ», на днях покинул должность в администрации губернатора советник главы Александр Телепнев.
По информации «Ъ»,
Напомним, Александр Телепнев, депутат заксобрания Пермского края в 2011—2016 года, ранее входил во фракцию «Единая Россия». В прошлом году пытался участвовать в праймериз ЕР на выборах в Госдуму и по округу № 11 в заксобрание. Однако отказался от борьбы по просьбе бывших краевых властей. В обмен на отказ от борьбы получил пост в администрации губернатора: стал советником главы по патриотическому воспитанию.