Александр Телепнев покинул администрацию губернатора

По информации «Ъ», экс-чиновник не сработался с новым главой администрации Рустемом Юсуповым. Сам господин Телепнев сообщил «Ъ», что планирует вновь заняться политической деятельностью — попытаться стать депутатом заксобрания, либо на довыборах, либо в следующем созыве.



Напомним, Александр Телепнев, депутат заксобрания Пермского края в 2011—2016 года, ранее входил во фракцию «Единая Россия». В прошлом году пытался участвовать в праймериз ЕР на выборах в Госдуму и по округу № 11 в заксобрание. Однако отказался от борьбы по просьбе бывших краевых властей. В обмен на отказ от борьбы получил пост в администрации губернатора: стал советником главы по патриотическому воспитанию.