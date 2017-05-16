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14:17 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов призвал в полном объеме использовать «крымскую валюту»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости (Крым). По итогам проверок крымскими властями пляжей Республики министерство экономического развития РК определит очередность выделения средств на восстановление соответствующих территорий. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в настоящее время вместе с представителями министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления он периодически совершает «обходы» пляжных территорий.

«Я специально взял с собой чиновников, чтобы они прошли по пляжам своими ногами хотя бы один раз в жизни и увидели, что на самом деле там происходит… В рамках этого обхода мы составляем план действий, в том числе по реконструкции (пляжных территорий — ред.), и определяем очередность (работ по восстановлению территорий — ред.), на какой регион необходимо выделять деньги в первую очередь, где самая тяжелая ситуация. Скомпонуем, министерство экономического развития определит приоритетность выделения средств на восстановление пляжных территорий», — отметил он.

Глава Крыма подчеркнул, что в настоящее время пляжи Республики имеют общую протяженность порядка 100 километров.

«Сейчас 100 километров пляжных территорий, а должно быть под 400 (километров — ред.)… Грех, что мы не используем в полном объеме все наши возможности. Пляжи — это наша валюта. Зачастую местные органы власти считают, что их можно держать в запущенном состоянии. Переломим ситуацию», — заверил Аксенов.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook глава Крыма, в частности, сообщил об обходе пляжей в Евпатории и Керчи.

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