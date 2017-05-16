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14:24 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Корбут стал помощником президента по общим вопросам

До этого Корбут работал помощником президента, эту должность он занимал с сентября 2016 года, ранее был главным инспектором по Минской области и главой «Дипсервиса».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Беларуси своим указом № 146 освободил Николая Корбута от должности помощника президента и назначил его же помощником президента по общим вопросам.

Указ был опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В должности помощника президента Корбут работал с сентября 2016 года, до этого трудился на посту главного инспектора по Минской области, куда был назначен в 2014 году. В 2009—2013 годах Корбут занимал пост управляющего делами президента.

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Кроме того, в 1994—2013 годы занимал должность начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» Управделами президента.

В Беларуси Корбут известен не только как «президентский завхоз», но и как человек, который занимался вопросами введения в республике системы duty free, многое сделал для возрождения производства слуцких поясов на предприятии «Госхудожпромыслы» (находится в подчинении Управделами президента).

Примечательно, что в Беларуси известны два чиновника с именем Николай Корбут. «Другой» Корбут в 1997—2008 годах занимал пост министра финансов. Он не только полный тезка помощника президента, но и его земляк — оба чиновника родились в Слуцко-Копыльском районе.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2017 года Лукашенко провел совещание по оптимизации Администрации президента, на котором заявил о необходимости непрерывного кадрового обновления госаппарата. Тогда же было принято решение сократить на 30% численность работников Администрации главы государства.

«В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано», — сказал тогда Лукашенко.

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