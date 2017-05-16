Еще один политик угрожает Канду судом

Петренко возмущен, что спикер парламента распространяет ложную информацию, которая вредит его имиджу. По поводу утверждений Канду, будто Петренко встречался в офисе ПДС с Майей Санду, активист заявил, что это ложь.

«Я думал, что хотя бы Канду не опустится до уровня базарной бабы и не будет распространять слухи. Но, кажется, я его переоценил. Я еще раз говорю, что я никогда не был в офисе ПДС. Когда сам спикер уже в течение двух жней будоражит всю страну и настойчиво распространяет эту ложь, это уж слишком. За ложь, оскорбление и инсинуации мы обязательно встретимся с Канду в суде», — заявил Петренко.

В то же время Петренко уточнил, что организация «Антифа» не является экстремистской, как заявил демократ.

Ранее и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду сказала, что подаст в суд на Андриана Канду также за распространение недостоверной информации.