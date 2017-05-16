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15:29 (мск), источник: Noi.md

Новые подробности о слиянии министерств

Сокращение числа министерств будет осуществляться постепенно до ноября текущего года, объявил спикер Андриан Канду, цитируемый Noi.md.

Источник: Reuters

По его словам, проект правительственной реформы вскоре поступит к депутатам, но его реализация займет некоторое время.

«Мы завершаем обсуждение в рамках парламентского большинства. Идея заключается в том, чтобы переходный период осуществления реформы продлился до ноября, чтобы 2018 бюджетно-финансовый год мы начали с новой структурой правительства», — объяснил Канду.

Хотя лидер ДПМ Влад Плахотнюк недавно заявил, что реформа правительства начнется в ближайшее время, спикер отметил, что улучшение структуры управления является сложным процессом.

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«Если два-три министерства будут объединены, то это еще 2−3 управления, 2−3 отдела кадров, и все это должно быть реорганизовано, начиная с инфраструктуры и заканчивая людскими ресурсами. Нужен период оценки, нужно посмотреть, кто останется и кто уйдет, какие возможности даются тем, кто уходит. Так что есть еще много проблем».

Андриан Канду опроверг слухи, будто число министерств сокращается, чтобы отстранить либералов от власти, учитывая, что будут упразднены именно министерства, возглавляемые либералами.

«Когда речь идет о правительственной реформе и слиянии министерств, мы не ориентируемся на партии или людей. Мы учитываем эффективность ведомств и структур, а затем обсуждаем, кто и что берет на себя. Это не означает, что, например, если не будет Министерства транспорта, не найдется другой либерал или лицо, делегированное либералами, в другом министерстве, уже объединенном», — отметил Канду.

По его словам, вклад либералов в создании правящей коалиции в январе 2016 года ценится, но в то же время «мы должны быть рациональными и делегировать в новое правительство достойных неподкупных людей, профессионалов».

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