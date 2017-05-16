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14:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральские атомные города получат преференции

У них будут серьезные преимущества перед моногородами.

В Свердловской области могут появиться сразу две территории опережающего социально-экономического развития, где есть присутствие госкорпорации Росатом. Речь идет о Новоуральске и Лесном, сообщает 16 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующие документы уже направлены в Министерство экономического развития РФ. Пакеты документов были завизированы губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских заявка региона будет рассмотрена Минэкомразвития в течение двух месяцев. Затем пакет должен пройти согласование в Министерстве финансов РФ и Минюсте. Не исключено, что в конце года на Среднем Урале появятся первые, так называемые, «атомные ТОРы». Их создает госкорпорация Росатом в границах закрытых административно-территориальных образований.

Добавим, что у «атомных ТОР» есть ряд преимуществ, к примеру, перед моногородами. Главное из них в том, что статус присваивается сразу на 70 лет. Моногородам на 10 лет с правом пролонгации. ТОР является частью территории ЗАТО, обеспеченной инфраструктурой. Для резидентов предоставляются льготы, действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Резидент получает нулевой налог на прибыль в федеральный бюджет, не более 5% (в первые 5 лет) и не менее 10% (в следующие 5 лет) — в бюджет субъекта РФ. НДС и налог на добычу полезных ископаемых — 0%. Страховые взносы — 7,6%. Управление ТОР осуществляет специально созданная государством управляющая компания — «Атом-ТОР».

Добавим, что в России на сегодняшний день 10 атомградов, каждый из которых начал готовить документы для присвоения статуса территории опережающего развития в 2016 году. В целом, по данным «Росатом», по ЗАТО в России в госкорпорацию было представлено 119 проектов, из них 55 проектов — от градообразующих предприятий, 64 проекта — от администраций ЗАТО.

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