Зуга пообещал лично написать Урганту после выборов мэра Омска-2

Напомним, что юморист жестко пошутил в своем шоу на Первом канале 18 апреля. На тот момент не было известно, что выборы признают не состоявшимися. Но три претендента на эту должность сняли свои кандидатуры один за другим. Так, фаворит вице-губернатор Станислав Гребенщиков сослался на нездоровье, но реальной причиной могло стать заведение на него уголовного дела Следкомом России по факту злоупотребления должностными полномочиями на реконструкции «Саламандры».

Сегодня, 16 мая, на пресс-конференции депутат омского Заксобрания, председатель ОРОООО «Всероссийский совет Местного самоуправления» Игорь Зуга не раз рассуждал об Иване Урганте.

Затем свои документы отозвал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. Последним с предвыборной дистанции сошел 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич.

В свою очередь, в «Вечернем Урганте» обыграли идею, что градоначальником теперь может стать каждый.

Тогда как Игорь Зуга признался, что ему было неудобно слышать такое про родной город. Однако депутат Заксобрания уверен, что возглавляемое им омское отделение Всероссийского совета местного самоуправления с инициативой предложить каждому предложить своего градоначальника лишит повода для шуток.