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14:46 (мск), источник: Om1.ru

Зуга пообещал лично написать Урганту после выборов мэра Омска-2

Депутат Заксобрания Омской области заявил, что ему неудобно было слышать шутки на Первом канале о родном городе.

Сегодня, 16 мая, на пресс-конференции депутат омского Заксобрания, председатель ОРОООО «Всероссийский совет Местного самоуправления» Игорь Зуга не раз рассуждал об Иване Урганте.

Напомним, что юморист жестко пошутил в своем шоу на Первом канале 18 апреля. На тот момент не было известно, что выборы признают не состоявшимися. Но три претендента на эту должность сняли свои кандидатуры один за другим. Так, фаворит вице-губернатор Станислав Гребенщиков сослался на нездоровье, но реальной причиной могло стать заведение на него уголовного дела Следкомом России по факту злоупотребления должностными полномочиями на реконструкции «Саламандры».

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Затем свои документы отозвал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. Последним с предвыборной дистанции сошел 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич.

В свою очередь, в «Вечернем Урганте» обыграли идею, что градоначальником теперь может стать каждый.

Тогда как Игорь Зуга признался, что ему было неудобно слышать такое про родной город. Однако депутат Заксобрания уверен, что возглавляемое им омское отделение Всероссийского совета местного самоуправления с инициативой предложить каждому предложить своего градоначальника лишит повода для шуток.

Политик уверен, что это прямое продолжение идеи Ивана Урганта.

— Когда мы выберем мэра, я лично напишу письмо Урганту, что он стал инициатором новой модели выборов, — отметил Зуга.

Претворит ли в жизнь свое намерение парламентарий, покажет время.

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