Администрацию Копейска усиливают выходцами из прокуратуры

Аппарат администрации Копейска возглавил бывший зампрокурора Ленинградской области Константин Никитин. Ему предстоит курировать управление по имуществу и земельным отношениям, управление архитектуры и отдел жилищной политики, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Ранее Никитин работал в органах прокуратуры в Махачкале, Челябинске и Магнитогорске. Следует отметить, что глава Копейска Владимир Можин имеет аналогичный опыт — прошел путь от помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска до первого заместителя прокурора Челябинской области.