Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Марина Анисина призналась в беременности
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Порошенко: Украина отменяет Переяславскую Раду 1654 года
США купили у Киева истребители СССР - причины
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Треть россиян не доверяет врачам
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
15:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Песков о санкциях Киева против СМИ РФ: не исключаем ответных мер

В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Москва не забывает о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отметив, что пока не готов сказать о возможных ответных мерах России.

«Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов. Но, в то же время, разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в связи с санкциями приняты какие-либо контрмеры по отношению к украинским информационным ресурсам.

Читайте также
Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил Песков.

«Очередное проявление недружественной и недальновидной политики в отношении РФ. Наверное, очередной шаг в цепи многих шагов, которые, наверное, нарушают права людей на Украине в получении информации, вредят интересам населения на Украине. В любом случае проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей», — сказал Песков.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», телеканалы «РЕН-ТВ», «Звезда», ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Трамп – голова!'. Пикейные жилеты из Черноморска переехали в Киев
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Умер актер Олег Видов
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках Актриса сыграет одну из главных ролей в новом сериале канала НТВ
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь