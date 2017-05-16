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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Евгений Ройзман пойдет на выборы губернатора от «Яблока»

Как стало известно «Ъ», мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуться на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Эту информацию подтвердил сам глава города и собеседник в «Яблоке».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинется на выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Источник в гордуме Екатеринбурга рассказал, что выдвижение обсуждалось еще до майских праздников, «глава города и партия пришли тогда к соглашению».

«Договоренности есть, надеюсь, они будут соблюдаться. Более подробно о чем-то говорить рано — выдвижение начнется с 8 июня, как только я буду подавать документы, обо всем сообщу», — подтвердил информацию Евгений Ройзман.

Источник в «Яблоке» подтвердил, что господин Ройзман будет выдвинут партией, договоренности с ним достигнуты официально. Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев пояснил, что переговоры с мэром Екатеринбурга шли давно.

Напомним, что Евгений Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году, он баллотировался от «Гражданской платформы». Уже тогда он сообщал, что будет баллотироваться на пост губернатора, в случае если на него будет выдвигаться действующий глава региона, варяг (выходец из Тюменской области) Евгений Куйвашев. Господин Куйвашев получил от президента Владимира Путина статус врио и согласие на выдвижение (требуется по закону всем действующим главам) 17 апреля. Евгений Ройзман уже направил главе государства письмо с предложением отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для всех избранных депутатов ранних уровней и мэров, победивших на прямых выборах.

Андрей Перцев

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