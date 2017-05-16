Евгений Ройзман пойдет на выборы губернатора от «Яблока»

По данным «Ъ», мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинется на выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Источник в гордуме Екатеринбурга рассказал, что выдвижение обсуждалось еще до майских праздников, «глава города и партия пришли тогда к соглашению».

«Договоренности есть, надеюсь, они будут соблюдаться. Более подробно о чем-то говорить рано — выдвижение начнется с 8 июня, как только я буду подавать документы, обо всем сообщу», — подтвердил информацию Евгений Ройзман.

Источник в «Яблоке» подтвердил, что господин Ройзман будет выдвинут партией, договоренности с ним достигнуты официально. Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев пояснил, что переговоры с мэром Екатеринбурга шли давно.

Напомним, что Евгений Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году, он баллотировался от «Гражданской платформы». Уже тогда он сообщал, что будет баллотироваться на пост губернатора, в случае если на него будет выдвигаться действующий глава региона, варяг (выходец из Тюменской области) Евгений Куйвашев. Господин Куйвашев получил от президента Владимира Путина статус врио и согласие на выдвижение (требуется по закону всем действующим главам) 17 апреля. Евгений Ройзман уже направил главе государства письмо с предложением отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для всех избранных депутатов ранних уровней и мэров, победивших на прямых выборах.

Андрей Перцев