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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока»

Екатеринбург. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко».

Источник: РИА "Новости"

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от Яблока. Григорию Явлинскому — спасибо за позицию и поддержку», — пишет Е. Ройзман на своей странице в «Фэйсбуке».

Ранее сообщалось, что он может быть выдвинут кандидатом в губернаторы региона от «Яблока».

Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года.

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