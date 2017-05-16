Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока»
Екатеринбург. 16 мая.
Екатеринбург. 16 мая.
«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от Яблока. Григорию Явлинскому — спасибо за позицию и поддержку», — пишет Е. Ройзман на своей странице в «Фэйсбуке».
Ранее сообщалось, что он может быть выдвинут кандидатом в губернаторы региона от «Яблока».
Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года.