Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока»

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от Яблока. Григорию Явлинскому — спасибо за позицию и поддержку», — пишет Е. Ройзман на своей странице в «Фэйсбуке».

Ранее сообщалось, что он может быть выдвинут кандидатом в губернаторы региона от «Яблока».