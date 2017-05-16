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15:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде начал работу форум «Великие реки»

На Нижегородской ярмарке состоялось торжественное открытие 19-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)"/ICEF. Представители власти, ученые и общественные деятели призвали объединить усилия для решения экологических проблем.

Открывая форум, заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер поздравил его участников от имени главы региона Валерия Шанцева.

— Это традиционное и заметное международное событие в сфере экологии, — говорит он. — На форуме обсуждается серьезный перечень задач, стоящих перед современным обществом. И большая их часть может быть решена в случае объединения усилий ведущих ученых, экологических организаций и крупнейших предприятий.

По его словам, «Великие реки» — не только площадка для обсуждения новых идей, но и, как показали предыдущие форумы, место, где зарождаются и реализуются перспективные проекты в области охраны окружающей среды, сохранения природного разнообразия.

По словам специального представителя Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого, нынешний форум, проходящий в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий РФ и открытие которого совпало с началом Всероссийской климатической недели, является профессиональной площадкой для обсуждения проблем экологической, метеорологической и энергетической безопасности.

— Это один из немногих форумов, где они обсуждаются комплексно, — говорит советник президента, — и он дает возможность обсуждать вопросы внедрения новых технологий.

Зачитывая обращение к участникам форума от полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, его помощник Владимир Соловьев подчеркнул, что тематика форума обусловлена основными приоритетами экологической безопасности государства.

— Серьезное значение имеет наличие стратегических запасов водных и экологических запасов, способность к внедрению экологически безопасных производств и новых источников энергии, — говорит чиновник. — И форум будет способствовать формированию новых природоохранных технологий, повышению ответственности граждан и бизнес-сообщества.

Знакомясь со стендами форума, высокие гости останавливались на каждой площадке, подробно расспрашивали о том, как в Нижегородской области реализуются программы в сфере экологии, природопользования, создания комфортной городской среды. Как заметил Александр Бедрицкий, сегодня экологи и экономисты порой работают сами по себе, без оглядки друг на друга. Тогда как максимальный результат может быть достигнут, только если объединить усилия. Эти слова вполне можно считать неофициальным девизом форума.

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