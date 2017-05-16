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16:02 (мск), источник: УралПолит.ру

Губернатор сделал омбудсмена Свердловской области почетным гражданином

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Сегодня глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении высокой награды «Почетный гражданин Свердловской области» председателю РОО «Союз композиторов Свердловской области», заслуженному деятелю искусств РФ Александру Пантыкину и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Выдающиеся достижения омбудсмена в социальной сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Среднего Урала не остались незамеченными. Как отметил в поздравительном адресе губернатор Евгений Куйвашев, защита прав, свобод и законных интересов уральцев, рассмотрение обращений граждан — это очень важное, ответственное, непростое дело, с которым уральский омбудсмен достойно справляется на протяжении многих лет. Примечательно, что присвоение высокого звания совпало с юбилеем Татьяны Мерзляковой.

«Высоко ценю Ваш высокий профессионализм, добросердечие, умение слушать и слышать людей, искреннее желание помочь им разобраться с трудными жизненными ситуациями. Считаю, что непрерывное совершенствование института омбудсмена в Свердловской области, укрепление его известности, авторитета и репутации среди властных структур и широкой общественности — во многом Ваша заслуга как мудрого, компетентного руководителя, истинного профессионала своего дела, умной, целеустремленной, энергичной женщины», — сказано в поздравлении.

Добавим, что за годы работы Татьяны Мерзляковой в ее адрес поступило около 70 тысяч письменных обращений от жителей области. В частности за 15 лет работы на посту обмудсена, на личных приемах, которые проходят в городах и поселках области, принято около 17 тысяч человек.

Куйвашев также отметил, что свидетельством высочайшего доверия к Татьяне Мерзляковой как со стороны органов власти, так и со стороны общественных объединений и всех уральцев является тот факт, что она четырежды избиралась на пост Уполномоченного по правам человека.

В этот день высокого звания удостоился заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин, чей труд способствует укреплению и развитию Свердловской области. Добавим, что Пантыкин принимает участие во многих знаковых проектах региона, направленных на поддержку творчества, развитие культуры, повышение ее доступности для жителей области, укрепление духовных ценностей, формирование здорового образа жизни молодежи. В частности, одним из ярких проектов, не так давно созданных драматургом Александром Пантыкиным, стал «Живой театр», артисты которого в ходе многочисленных туров по городам области показывают уникальные постановки воспитанникам детских домов.

Также Александр Пантыкин выполняет особую миссию, являясь послом Екатеринбурга — города-организатора игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, присвоение звания «Почетный гражданин Свердловской области» является высшей формой поощрения региона за особые заслуги или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах жизни общества.

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