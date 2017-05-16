Дубровский поручил запустить Систему-112 до конца года
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил запустить в тестовом режиме «Систему-112» по всему региону к концу 2017 года.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил запустить в тестовом режиме «Систему-112» по всему региону к концу 2017 года.
Как сообщили «ФедералПресс», в
Дубровский подчеркнул, что проект имеет особую социальную значимость. «Каждый человек на территории области должен чувствовать свою защищенность, иметь возможность буквально за секунды выйти на связь с оперативными службами», — отметил он.
О работе над «Безопасным городом» губернатору доложил региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко.
По его словам, необходимо продолжать развитие системы стационарных постов видеонаблюдения и использовать мобильные системы фиксации нарушения ПДД. Савченко отметил, что большая часть аварий с тяжкими последствиями для здоровья южноуральцев происходит именно вне населенных пунктов, где целесообразно использовать мобильные системы наблюдения.
Борис Дубровский поручил предусмотреть в бюджете на будущий год средства на развитие «Безопасного города» и его сегментов.
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня Борис Дубровский провел совещание по вопросам подготовки к форуму по информационной безопасности. Ожидается, что в его рамках регион посетит полпред президента в УрФО Игорь Холманских.