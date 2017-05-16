Дубровский поручил запустить Систему-112 до конца года

Как сообщили «ФедералПресс», в пресс-службе губернатора, в Челябинске «Система-112» готова к опытной эксплуатации, но минкомсвязи РФ еще не дало разрешения.

Дубровский подчеркнул, что проект имеет особую социальную значимость. «Каждый человек на территории области должен чувствовать свою защищенность, иметь возможность буквально за секунды выйти на связь с оперативными службами», — отметил он.

О работе над «Безопасным городом» губернатору доложил региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко.

По его словам, необходимо продолжать развитие системы стационарных постов видеонаблюдения и использовать мобильные системы фиксации нарушения ПДД. Савченко отметил, что большая часть аварий с тяжкими последствиями для здоровья южноуральцев происходит именно вне населенных пунктов, где целесообразно использовать мобильные системы наблюдения.

Борис Дубровский поручил предусмотреть в бюджете на будущий год средства на развитие «Безопасного города» и его сегментов.

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня Борис Дубровский провел совещание по вопросам подготовки к форуму по информационной безопасности. Ожидается, что в его рамках регион посетит полпред президента в УрФО Игорь Холманских.