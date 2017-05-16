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16:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пётр Порошенко ввёл новые санкции против воронежских компаний

Ещё четыре воронежских компании попали под украинские санкции. В их числе концерн «Созвездие», ОАО «Электроприбор» и «Воронежпромметиз», а также научно-внедренческое предприятие «Протек».

Полный список опубликован на сайте президента Украины. Пётр Порошенко поставил свою подпись под указом, который запрещает любое сотрудничество с этими организациями.

Под санкции также попала Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, филиалом которой является ГТРК «Воронеж». Сроки ограничений разные и варьируются от года до трёх лет. В списке оказались и ряд других российских СМИ, а также онлайн сервисы Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте и Mail.ru.

Добавим, что в новый расширенный вариант вошли 468 не только российских, но и украинских компаний. Также введены санкции против 1228 физических лиц. Кстати, большая часть из них уже были внесены в санкционные списки ещё в 2015—2016 годах.

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