Пётр Порошенко ввёл новые санкции против воронежских компаний

Полный список опубликован на сайте президента Украины. Пётр Порошенко поставил свою подпись под указом, который запрещает любое сотрудничество с этими организациями.

Под санкции также попала Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, филиалом которой является ГТРК «Воронеж». Сроки ограничений разные и варьируются от года до трёх лет. В списке оказались и ряд других российских СМИ, а также онлайн сервисы Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте и Mail.ru.

Добавим, что в новый расширенный вариант вошли 468 не только российских, но и украинских компаний. Также введены санкции против 1228 физических лиц. Кстати, большая часть из них уже были внесены в санкционные списки ещё в 2015—2016 годах.