Оперативный штаб обсудил защиту энергомоста в Крым от террористов

«На заседании рассмотрены вопросы планирования применения сил и средств … для пресечения террористических актов на созданных и создаваемых сооружениях энергомоста, газопровода и транспортного перехода “Краснодарский край-Крым”», — говорится в релизе.

В заседании участвовало руководство ФСБ, аппарата НАК, руководители оперативных штабов в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и другие ответственные сотрудники.

Другие детали в сообщении не уточняются.