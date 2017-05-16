Киевский режим строит авторитарное государство, заявили в МИД России

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе «1С», «Еврософтпром» — обладатель авторских прав на программное обеспечение «1С», «Яндекс» и «Лаборатория Касперского».

«Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением. Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям», говорится в сообщении МИД РФ.