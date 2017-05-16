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17:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов принял участие в совместном совещании Секретаря Совбеза России и полномочного представителя Президента России в ПФО

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 16 мая в Казани (Татарстан) Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на совместном выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с руководителями регионов ПФО.

Источник: Башинформ

На совещании обсуждались меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции.

Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что в регионах округа сформирована и устойчиво функционирует система профилактики экстремистских и террористических проявлений, проводится мониторинг межнациональной и межконфессиональной обстановки, выработан алгоритм мер реагирования на её изменение.

— В результате на территории округа в 2014—2017 годах не допущено совершение террористических актов с использованием взрывных устройств, повлекших человеческие жертвы, — подчеркнул полпред Президента России. — В рамках реализации оперативных материалов в 2016 году органами безопасности нейтрализованы угрозы их совершения на территории Башкортостана, Татарстана, Кировской и Нижегородской областей.

Одной из серьёзных проблем Михаил Бабич назвал возрастающие угрозы, исходящие от международных радикальных организаций, чьи формы и тактика ведения террористической деятельности постоянно трансформируются.

Одним из способов противодействия реализации преступных намерений участников террористических и экстремистских организаций, а также лиц, спекулирующих на межнациональных и межконфессиональных отношениях, по мнению Михаила Бабича, является профилактическая работа — принятие мер по получению на всех уровнях упреждающей, достоверной, представляющей интерес информации и своевременная нейтрализация угроз безопасности.

— Особую роль данная деятельность приобретает в период подготовки и проведения важных для страны международных спортивных и общественно-политических мероприятий, — подчеркнул полпред Президента России в ПФО. — Прежде всего, это Кубок конфедераций FIFA 2017 года, сентябрьские выборы ряда глав субъектов и депутатов региональных парламентов, представительных органов муниципальных образований, а в 2018 году — выборы Президента Российской Федерации и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Говоря о незаконной миграции, Михаил Бабич отметил, что она затрагивает сегодня многие сферы жизнедеятельности общества и государства.

— Нелегальная миграция в определённой степени осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряжённость и ксенофобию, способствует возникновению межнациональных конфликтов и формированию этнических анклавов, организованных преступных групп, террористических ячеек, — обозначил полпред. — Принимаемые в настоящее время правоохранителями уголовно-правовые меры пресечения незаконной миграции не дают ожидаемого результата.

Полномочный представитель Президента России обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.

В свою очередь Николай Патрушев подчеркнул необходимость совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия для повышения эффективности мероприятий по недопущению распространения идеологии религиозного экстремизма и активизации террористической деятельности, по противодействию незаконной миграции.

Кроме того, Секретарь Совета Безопасности России отметил важность усиления разъяснительной работы с представителями национальных диаспор, иностранными гражданами и их работодателями о требованиях российского миграционного законодательства и ответственности за его нарушение.

Участники совещания обсудили меры, направленные на выявление членов международных террористических организаций, использующих миграционные каналы для легализации и формирования ячеек своих сторонников на территории округа.

В рамках совещания выступили представители федеральных министерств и ведомств, силовых структур, главы регионов округа, члены Совета Безопасности России. Были высказаны предложения по решению обозначенных проблем и вопросов.

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