Верховная рада запретила использование георгиевской ленты на Украине

«Этот закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», — заявил автор законопроекта, депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко, выступая с трибуны Рады.
Он пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует «российской агрессии на Украине», так как считает георгиевскую ленту ее символом.
Административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев.
Согласно новому закону, наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.
Во время обсуждения законопроекта народный депутат Юрий Береза (фракция «Народный фронт») заявил, что хотел бы взять пулемет и «положить» тех, кто носит георгиевскую ленту. При этом он обращался в сторону депутатов фракции «Оппозиционного блока».