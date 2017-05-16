Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Россиянам перестало хватать денег на ЖКХ
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Блины, борщ и сухой закон: как питаются хоккеисты
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
18:57 (мск), источник: ТАСС

Верховная рада запретила использование георгиевской ленты на Украине

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины запретила использование георгиевской ленточки, установив за это административное наказание. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.

Источник: РИА "Новости"

«Этот закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», — заявил автор законопроекта, депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко, выступая с трибуны Рады.

Он пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует «российской агрессии на Украине», так как считает георгиевскую ленту ее символом.

Читайте также
Захарова назвала решение Рады запретить георгиевскую ленту антидемократическим

Административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев.

Согласно новому закону, наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Юрий Береза (фракция «Народный фронт») заявил, что хотел бы взять пулемет и «положить» тех, кто носит георгиевскую ленту. При этом он обращался в сторону депутатов фракции «Оппозиционного блока».

Комментарии
11
Марк К*****
Торжество демократии в Украине. После запрета интернет серверов, Украину плавно но верно катится к прообразу КНДР. Напоминает тиранию и это устраивает европейские страны?!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ъ
Теперь майские жуки не въездные, тьфу, не влётные в неньку..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Не от большого ума всё это. Ничего, Порошенко уже лыжи приготовил, за ним последуют "сподвижники".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею
СКР подтвердил гибель трех человек при взрыве газа в Волгограде
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Mail.Ru заявила о «драматическом росте трафика» на Украине
Умер актер Олег Видов
Путин разрешил ФСБ изымать землю для госнужд
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь