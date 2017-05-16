Парламентарии ЕС отложили финансовую помощь Молдове

Как сообщает Europa Libera, сегодня представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета Европы намеревались обсудить вопрос предоставления Молдове макроэкономической помощи, однако переговоры было решено отложить, по меньшей мере, на месяц.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил изданию, что в ходе встречи была выражена обеспокоенность по поводу ситуации с молдавскими СМИ, а также кардинального изменения избирательного законодательства, предложенного недавно властями Молдовы.