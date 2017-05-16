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17:51 (мск), источник: Noi.md

Парламентарии ЕС отложили финансовую помощь Молдове

Предоставление Молдове транша в 100 миллионов евро откладывается на неопределённый срок. Европейские чиновники решили перенести обсуждение этого вопроса как минимум на месяц.

Источник: AP 2017

Как сообщает Europa Libera, сегодня представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета Европы намеревались обсудить вопрос предоставления Молдове макроэкономической помощи, однако переговоры было решено отложить, по меньшей мере, на месяц.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил изданию, что в ходе встречи была выражена обеспокоенность по поводу ситуации с молдавскими СМИ, а также кардинального изменения избирательного законодательства, предложенного недавно властями Молдовы.

Напомним, что предоставление Молдове макрофинансовой помощи в размере €100 млн 12 апреля было одобрено странами-членами ЕС на уровне послов. После того, как 5 мая молдавский парламент утвердил в первом чтении два законопроекта: о переходе к одномандатной системе, разработанный ДПМ, и о переходе к смешанной, разработанный ПСРМ, Европарламент решил отложить выделение нашей стране макрофинансовой помощи. Судьба денежного транша должна была решиться сегодня, однако в ходе заседания дискуссии было решено перенести на месяц.

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