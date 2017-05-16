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18:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Борисоглебск получил сертификат на 3 млн рублей

Средства пойдут на приобретение сценического оборудования.

Сертификат на три миллиона рублей вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев главе администрации Борисоглебского округа Андрею Пищугину во время рабочего визита в Борисоглебск в понедельник, 15 мая.

Деньги предназначены на приобретение сценического, звукового и светового оборудования для проведения уличных культурно-массовых мероприятий.

— Езжу в Борисоглебск регулярно уже восемь лет. Заметно движение вперед, несмотря на экономические сложности. Главное, есть соединение усилий общественности, предпринимателей и власти, что является потенциалом любого города для созидания, — отметил Алексей Гордеев.

Алексей Гордеев также вручил почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» главе группы компаний «Лимонте», председателю совета директоров ОАО «Борхиммаш» Витаутасу Поцусу. На средства предприятия — 25 млн рублей в Борисоглебске установили памятник святым князьям Борису и Глебу, обустроили Старособорную площадь. Также ОАО «Борхиммаш» подарил райцентру поливомоечную машину стоимостью 3,5 млн рублей.

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