Борисоглебск получил сертификат на 3 млн рублей
Средства пойдут на приобретение сценического оборудования.
Средства пойдут на приобретение сценического оборудования.
Сертификат на три миллиона рублей вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев главе администрации Борисоглебского округа Андрею Пищугину во время рабочего визита в Борисоглебск в понедельник, 15 мая.
Деньги предназначены на приобретение сценического, звукового и светового оборудования для проведения уличных
— Езжу в Борисоглебск регулярно уже восемь лет. Заметно движение вперед, несмотря на экономические сложности. Главное, есть соединение усилий общественности, предпринимателей и власти, что является потенциалом любого города для созидания, — отметил Алексей Гордеев.
Алексей Гордеев также вручил почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» главе группы компаний «Лимонте», председателю совета директоров ОАО «Борхиммаш» Витаутасу Поцусу. На средства предприятия — 25 млн рублей в Борисоглебске установили памятник святым князьям Борису и Глебу, обустроили Старособорную площадь. Также ОАО «Борхиммаш» подарил райцентру поливомоечную машину стоимостью 3,5 млн рублей.